Tutto.tv - Grande Fratello 18, ventinovesima puntata: amori, eliminato e nomination

Ilè ormai entrato sempre più nel vivo delle dinamiche. Nelladel programma, condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, unaattenzione è statasulle dinamiche amorose.Il conduttore inoltre, ha svelato al pubblico e ai concorrenti quando andrà in onda la finale del GF su Canale 5, togliendo così ogni dubbio che si era sollevato. Nel corso della serata è stata svelata l’identità dell’e si sono svolte le nuove. GF 18,: Javier ed HelenaSan Valentino è ormai alle porte e il GF non poteva non aprire laparlando di un amore che sembra essere appena sbocciato. Soltanto pochi giorni fa, Javier ed Helena si sono scambiati un bacio in giardino, che tuttavia non ha convinto in molti.