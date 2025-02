Ilrestodelcarlino.it - Grande commozione per l’addio a Vuotto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ieri pomeriggio ad Albinea per i funerali del cameraman Massimo. All’ultimo addio hanno partecipato tanti amici, conoscenti e colleghi del noto operatore televisivo, deceduto improvvisamente all’età di 62 anni. La funzione religiosa funebre è stata celebrata nella chiesa di San Gaetano di Albinea., ex dipendente di Telereggio, collaborava soprattutto per la Rai. Massimo era molto noto in tutta la nostra provincia e pure ad Albinea, dove viveva. Il 62enne con le sue telecamere aveva documentato i principali avvenimenti di cronaca del nostro territorio e non solo. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social nei giorni scorsi dopo la notizia della sua morte che ha subito suscitato cordoglio nel mondo dell’informazione. Il Tgr Emilia Romagna aveva espresso il proprio dolore: "La nostra redazione si unisce al lutto dei suoi familiari, salutando unprofessionista, per alcuni anche un amico".