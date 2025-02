2anews.it - Gragnano, estorsione da 4mila euro a commerciante: “Paga o ti tagliamo la testa”

Due persone sono finite in manette con l’accusa di aver minacciato e costretto undia consegnare loro 4.000in contanti per evitare che gli venisse “bruciato il negozio” e “tagliata la”. Minacciandolo con dei caschi usati come armi improprie, avrebbero costretto una consegnare loro 4.000in contanti .