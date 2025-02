Linkiesta.it - Gorizia e Nova Gorica unite come Capitale europea della cultura 2025

Per la prima volta, lasi sdoppia. E lo fa allo scopo di riunire due città appartenenti a Stati diversi – anche se ormai entrambi parte dell’Unione– separate un tempo dal filo spinato:.Questo confine blindato che dal 1947 divise a zig-zag la città dida Salcano e San Pietro, e poi da, è stato uno dei simboliguerra fredda. Un muro, l’ultimo a cadere, in una comunità storicamente abituata alla convivenza fra popoli diversi.Le foto ingiallite del filo spinato a Piazza Transalpina – Trg Evrope – raccontano la storia delle due città così vicine, così lontane. Sul lato italiano, il centro storico medievale – Staraper gli sloveni – dominato dal castello in cima a una delle colline che fiancheggiano l’Isonzo; dalla parte slovena, una città “nuova”, nata solo nel secondo dopoguerra, per dare un capoluogo a tutta quell’area delno che nel 1947 era stata assegnata alla Jugoslavia.