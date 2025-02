Golf Qatar Masters 2025 | Pavan fa un passo indietro Robinson Thompson in testa dopo due giri

Leggi su Sportface.it

A metà gara Brandonguida la classifica del, torneo del DP World Tour, in corso di svolgimento sul percorso del DohaClub, dove sono in palio 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari. A metà gara è l’inglese è incon 134 colpi (-10), davanti ad un tridente asiatico composto dal sudcoreano MK Kim e dai cinesi Haotong Li e Wenyi Ding (-8). Quinta posizione invece per l’inglese Daniel Brown e il giapponese Keita Nakajima (-7). La top 10 è completata dal gruppone al settimo posto: Darren Fichardt, Jayden Schaper, Rasmus Neergaard-Petersen, John Parry, Niklas Lemke, Oliver Lindell che hanno stampato un -6.invece per Andrea, che scivola dalla terza posizione d’esordio alla diciottesima piazza (-4). Situazione migliore per Francesco Laporta, tredicesimo (-5).