Juventusnews24.com - Gol Kolo Muani, il francese non si ferma più! Rete clamorosa che sblocca Como Juve: quarto centro in tre partite – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Gol, ildelladell’attaccante che: altro gol per il talento4 reti in tre: non si poteva chiedere di più da Randalnel suo inizio con la. Dopo una prima mezz’ora con pochi palloni giocabili, l’attaccante in prestito dal PSG si è inventato unaassurda mostrando tutto il suo strapotere fisico e qualità.?? GOAL:??0-1ntuspic.twitter.com/NkFag12JIT— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 7, 2025Una bellissimachealla prima grande occasione di questa partita per i bianconeri.Leggi suntusnews24.com