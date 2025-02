Terzotemponapoli.com - Godeas: “Napoli-Udinese? Azzurri favoriti e con più pressione, ma Conte non dovrà …”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “e con più, manonsottovalutare la squadra di Runjaic“ Tra i tanti temi affrontati dall’ex calciatore Denisin esclusiva ai microfoni della testata News.Superscommesse.it anche la sfida della 24esima giornata tra. Segue il commento disul match di domenica sera al Maradona trae Runjaic.Alla prossima giornata di campionato è in programma. Come preparerebbe la gara Denis, se fosse al posto di Runjaic?“È una delle più difficili della stagione, senza dubbio, perché tutti stanno vedendo cosa stia facendo il, ma l’ha meno da perdere e si concentra meglio in questo genere di partite. La squadra mi sembra piuttosto in salute e sul profilo atleti costa mantenendo livelli più che buoni.