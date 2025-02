Liberoquotidiano.it - Gli spiati ci sono. Però stanno nel Centrodestra

In Italia ogni giorno ha il suo polverone politico, la crisi imminente, lo scandalo a luci bianche e rosse, il gossip istituzionale, una spiata qua e una là. Non si fa in tempo a inseguire un boato, che la rotativa del giornalista copia e incolla ne fa scoppiare un altro. Il penultimo misfatto è che i servizi segreti spiano i giornalisti e, perbacco, ora sì che siamo alla notte della democrazia. Si tratta dello stesso governo che sul tema ha dato ampia disponibilità a riferire al Copasir (il comitato parlamentare che vigila sui servizi segreti) e il golpe, cari addetti alle teorie cospiratorie, anche stavolta è rinviato a data da destinarsi. Mentre impazzano le “spy stories”, va ricordato che i dossierati eproprio gli esponenti della maggioranza e di quel governo intento a tramare nel buio.