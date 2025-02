Iodonna.it - Gli outfit, le prime tendenze e i preziosi spunti di styling. Da copiare anche subito

Si apre un altro mese di sfilate, e si parte con quelle della New York Fashion Week. I défilé dedicati alle collezioni donna della prossima stagione Autunno-Inverno 2025/2026 sono già iniziati Oltreoceano: a fare da apripista il 6 febbraio con il womenswear, i giganti a stelle e strisce Christian Siriano e Brandon Maxwell. Ma a dare il vero calcio d’inizio è Calvin Klein Collection, con il debutto dell’italiana Veronica Leoni alla sua prima prova in passerella il 7 febbraio. Stile equestre e orgoglio americano: Ralph Lauren apre la New York Fashion Week (e Jill Biden applaude) X Leggi› Si ricomincia! Il calendario ufficiale della New York Fashion Week Autunno-Inverno 2025/26 Le strade si popolano di trendsetter, i front row di star, e le sfilate della NYFW vedono sfilare i primi look.