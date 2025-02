Unlimitednews.it - Gli italiani che guardano la tv satellitare hanno superato i 15 mln

ROMA (ITALPRESS) – Glichela televisione via satellitei 15 milioni. Secondo i dati Auditel gli spettatori si dividono tra chi ha scelto la piattaforma a pagamento di Sky e chi riceve l’offerta gratuita di tivùsat, che offre un servizio televisivostabile in ogni area del Paese, anche nelle zone più remote. La televisioneviene scelta sempre di più, infatti, anche per superare i problemi di ricezione che affliggono molte aree del Paese.L’Italia è caratterizzata da una geografia complessa, con 4.230 comuni situati in territori montani che rappresentano oltre la metà della superficie nazionale e ospitano 6 milioni di cittadini, il 10% della popolazione.Negli ultimi anni, la ricezione televisiva in queste aree è diventata però più difficile.