Gli auguri a Vasco per il compleanno E lui | Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!

Modena, 7 febbraio 2025 – Oggi, 7 febbraio,Rossi compie 73 anni. E su Instagram ha condiviso un video con intelligenza artificiale in cui citre sue immagini, da bambino, ragazzo e l’uomo di oggi, con la scritta: “Ma sì cheio. 73!!!”. Sotto le note del suo intramontabile brano “Señorita” (live 2005) nel pezzo in cui dice: “Ma si cheio.tre”. Il conto alla rovescia e l'affetto dei fan Ieri il rocker di Zocca, in provincia di Modena aveva preannunciato il “conto alla rovescia”, e oggi è stata pioggia dida tantissimi fan e follower. “Felice Kom-pleanno”, scrivono in riferimento al Komandante. “Oggi è il tuo giorno, e come dici tu nelle tue canzoni, “Vivere” è il verbo che ci accompagna.tu sei riuscito a trasmettere, con la tua musica, quella forza che cerchiamo dentro di noi e che ci a dire, come in “Siamo solo noi” che, anche se siamo un po’ fuori dalle righe, è proprio lì che ci sentiamo liberi.