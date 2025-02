Ilfoglio.it - Gli attimi fondamentali che hanno segnato l’esistenza di Robert Bober

Leggi su Ilfoglio.it

Se il romanzo Jules e Jim non avesse avuto, nel titolo, quei nomi con la doppia J – due ami, evidentemente – e se l’autore Henri-Pierre Roché non avesse compiuto settantaquattro anni al momento di . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti