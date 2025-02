Juventusnews24.com - Giuntoli a Sky: «Siamo contenti del mercato che abbiamo fatto, Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme. Kean? Pensiamo alla Juve e non agli altri»

di RedazionentusNews24Cristiano, dt della, ha parlato così ai microfoni di Sky prima del match di Serie A contro il ComoCristianoha parlato nel pre-partita di Como, sfida di Serie A, ai microfoni di Sky.DOPO ILTUTTO SULLE SPALLE DEL MISTER – «Sulle spalle del club, del mister, dei ragazzi.sempre tuttia lottare.stati tanti mesi sotto numero, in questo momento ripartiamo,delche».CLASSIFICA – «In questo momento dobbiamo affrontare le gare una per volta, ogni partita diventa fondamentale».– «Sicuramente li ha provati e li proverà. Hanno caratteristiche per, non solo tra di loro ma anche con gliattaccanti. Ogni partita potrà prendere le decisioni più opportune in baseavversari».