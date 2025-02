Isaechia.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano: ecco quando dovrebbero avvenire le nozze

sono da poco diventati genitori del piccolo Kian, nome che in persiano significa “Re”. Tra inevitabili alti e bassi, i due sono legati da oltre quattro anni.La coppia nata sotto i riflettori del GF VIP 5 ha annunciato la bellissima notizia circa una settimana dopo il parto, dopo aver vissuto nella privacy e nell’intimità le primissime emozioni da neo-genitori.Da qualche meseè impegnato nel fortunato tour teatrale di Rocky – The Musical, di cui è protagonista assoluto e che sta riscuotendo enorme successo., invece, dopo il primo mese di rodaggio della nuova vita neo-mamma, sta tornando a pieno ad adempiere ai suoi doveri di apprezzata influencer e conduttrice.Stando a quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tuttavia, questo lieto evento sembrerebbe non essere l’unica novità dell’anno!Sul giornale si legge cheera in prima fila alla prima teatrale nella città di Milano del suo compagno.