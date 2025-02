News.robadadonne.it - Giulia De Lellis: “Vorrei un figlio, ma non per forza con Tony Effe”

Leggi su News.robadadonne.it

Deha parlato a cuore aperto con F. del suo desiderio di diventare mamma anche se, precisa l’influencer, non c’è alcuna fretta.“Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità”, ha spiegato, aggiungendo però di non stare pensando a unadesso e di non volerlo percon l’attuale fidanzato, il rapper(all’anagrafe Nicolò Rapisarda). “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figl”.“Quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”, ha detto ancora De, che ha un rapporto molto speciale con le nipotine, Penelope e Matilde, figlia della sorella Veronica. In questo momento, però, la ex concorrente di Uomini & Donne ha una vita professionale molto attiva, con il suo brand beauty, Audrer, che proprio nel giorno del 29° compleanno, lo scorso 15 gennaio, ha fatto il suo debutto da Sephora.