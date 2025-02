Anteprima24.it - Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco, preso un 18enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoPer il ferimento di un 22enne avvenuto lo scorso luglio in piazza Canneto a Napoli gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno arrestato oggi a Napoli un, Cristian Scarallo, che dovrà rispondere di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. Dagli accertamenti svolti è emerso che in quel periodo si è registrata una fibrillazione tra gruppi criminali costituiti da giovanissimi e provenienti da quartieri differenti ed è in tale contesto che è maturato l’episodio delittuoso. Gli investigatori non escludono che possano avere contatti con la malavita locale. Al termine di una indagine della Mobile durata alcuni mesi il gip del tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La vittima era in sella ad uno scooter, condotto da un suo amico, quando fu raggiunto da un colpodaalla regione lombare destra finendo in ospedale, in codice rosso, per “traumatismo del fegato con ferita aperta in cavità, ferite di parete addominale laterale con complicazioni ed emoperitoneo”.