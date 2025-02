Lanazione.it - Giostra, domenica 9 febbraio torna la cena dei Capitani

Arezzo, 72025 –ladeidella. “Ogni quartiere è rappresentato in campo da un Capitano che ha il comando della propria rappresentanza in costume, ne cura la disciplina e il comportamento.”. Il comma 1 dell'articolo numero 7 del Regolamento Tecnico dellachiarisce quale sia e quanto sia importante il ruolo dei quattrodei quartieri della. E' per questo che, con l'intento di celebrare tale figura, da un'idea di chi nel presente e nel passato ha ricoperto tale ruolo è nata la “dei”, conviviale fissata ogni anno per il 9che giunge quest'anno alla terza edizione e che sarà ospitataprossima dal Quartiere di Porta Sant'Andrea. Tra passato e presente un appuntamento importante per ladel Saracino che vedrà riuniti gli strateghi di oltre settanta edizioni.