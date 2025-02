Modenatoday.it - Giorno del Ricordo, le foto della carpigiana Lucia Castelli esposte in Assemblea legislativa

Leggi su Modenatoday.it

L’esodo giuliano-dalmata raccontato dalla viva voce dei protagonisti, dagli italiani che lasciarono l’Istria per approdare al Villaggio San Marco di Fossoli, in quello che era stato un campo di prigionia nazi-fascista, o che si dispersero in varie parti d’Italia, e da chi invece decise di.