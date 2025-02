Ilgiorno.it - Giorno del Ricordo 2025, mostra a Palazzo Marino per non dimenticare mai l’orrore delle foibe e il dramma degli esuli

Milano, 7 febbraio- Per nonmai. Il 10 febbraio,delvittimee l'esodo giuliano dalmata, torna nella sede del Comune di Milano la"Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L'esilio di giuliano-dalmati alla fine del secondo conflitto mondiale". Si tratta di un excursus sulla storia del confine orientale italiano, già esposto al Meeting per l'Amicizia tra i Popoli del 2015 e nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles nel 2019. L’esodo L'esodo è durato più di 15 anni: le prime popolazioni a fuggire furono quelle di Zara, come raccontato i pannelli della, dopo i bombardamenti del 1943-44, poi fu la voltafamiglie di Fiume e dell'Istria eviolenze dei partigiani rossi titini. A Pola tra il Natale del 1946 e il febbraio del 1947 la città si è svuotò in gran parteitaliani.