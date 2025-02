Iodonna.it - Giornata nazionale del merito: formazione per valorizzare le competenze

Milano, 7 feb. (askanews) – L’Italia ha ancora molta strada da fare nella valorizzazione del: ultima tra 12 paesi europei, si ferma a uno score di 27 punti su 100. Lontanissima dalla Finlandia, capolista con 66 punti, e ben distanziata dalla Spagna che è penultima con 36. I gap maggiori si registrano su pilastri come libertà, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. A mettere in fila i numeri il Reportmetro 2024, presentato nel corso delladel, organizzata dal forum dellacrazia ETS in collaborazione con Deloitte. Leggi anche › L’impegno per il futuro dell’Almo Collegio Borromeo, il collegio dipiù antico d’Italia › Wood,crazia, valori e sostenibilità per un’azienda che è davvero “a great place to work”! “Lein Italia esistono, il compito nostro è di valorizzarle.