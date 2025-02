Lanazione.it - Giornata internazionale dell’epilessia: al Cus un evento fra medicina e sport

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 febbraio 2025 – Il 10 febbraio ricorre in tutto il mondo la, un’occasione per promuovere una corretta informazione, sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo la malattia con l’obiettivo di affrontare e superare discriminazioni sociali, pregiudizi e ignoranza. Laè promossa dall’International League against epilepsy (Ilae), associazione che raccoglie professionisti della salute e scienziati che operano con il fine di garantire risorse educative e di ricerca essenziali per comprendere, diagnosticare e curare le persone con epilessia. Il braccio italiano dell’Ilae, la Lega italiana contro l’epilessia (Lice), da anni è impegnata in campagne informative per diffondere la conoscenza della malattia e vincere lo stigma nei confronti di questa condizione.