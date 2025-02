Ilgiornaleditalia.it - Giornata epilessia, Sin: "Scompaia equazione malattia uguale disabilità"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’impegno dei neurologi per la patologia che colpisce 500 mila italiani, terza come diffusione dopo ictus e demenza Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "Come Sin auspichiamo, per il futuro, che l’'persona condefinitivamente e che il nostro Paese