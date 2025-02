Anteprima24.it - Giornata dei calzini spaiati, l’iniziativa del senologo Iannace

Tempo di lettura: 2 minutiOggi 7 febbraio si celebra ladei, ricorrenza che invita tutti a indossarediversi come simbolo di inclusione. Unacelebrata in Italia ormai da 12 anni, in diversi luoghi, dalle scuole ai posti di lavoro, con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare sull’importanza e la bellezza di accettare la diversità, in tutte le sue forme: genere, razza, cultura, orientamento sessuale. Non solo: è unanella quale si vuole sensibilizzare tutta l’opinione pubblica, adulti e bambini, sull’importanza dell’empatia e della vicinanza dell’altro. “Anche quest’anno ho indossato i– afferma il dottore Carlo, Primario della Breast Unit di senologia dell’ospedale Moscati di Avellino– e invito tutti a farlo. È unache nasce per promuovere valori fondamentali come l’inclusione, l’accettazione e il rispetto delle differenze.