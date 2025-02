Fremondoweb.com - Giornata dei calzini spaiati, il senologo Carlo Iannace aderisce all’iniziativa

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa – Antonio Iesce Oggi 7 febbraio si celebra ladei, ricorrenza che invita tutti a indossarediversi come simbolo di inclusione. Unacelebrata in Italia ormai da 12 anni, in diversi luoghi, dalle . ContinuaL'articolodei, ilproviene da Fremondoweb.