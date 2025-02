Ilfattoquotidiano.it - Giornata contro il bullismo, un un libro per spiegare il fenomeno ai bambini ed educarli al rispetto

Ilè una piaga sociale, che sta crescendo sempre di più, per questo si sente il bisogna di alzare il livello di attenzione parlando e affrontando questa tematica, non solo in contesti scolastici, ma anche celebrando lail, che cade ogni anno il 7 febbraio.Come ci si difende dal? La scuola come interviene? Le famiglie che ruolo hanno? Tante sono le domande che genitori ed educatori si pongono sugli aspetti di questo. Occorre individuare gli strumenti giusti per educare al, alla condivisione e alla libertà di espressione che rappresentano le prime forme di accettazione del diverso da noi. Strumenti indispensabili da adottare non solo a scuola, ma anche in tutti i contesti sociali in cui il bambino si identifica come essere appartenente ad una società.