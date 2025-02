Quotidiano.net - Giornalisti e attivisti spiati: "L’Italia non rispetta i patti". Paragon rescinde il contratto

L’interrogazione alla Commissione europea sullo spionaggio dei cittadini. La replica di un portavoce che definisce inaccettabile l’accesso illegale ai dati, ma ricorda che le indagini spettano alle autorità nazionali. E la società israeliana che fa sapere di aver interrotto i rapporti con(due contratti, con un’organizzazione di intelligence e un’agenzia di polizia) perché il suo software è stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato venduto. Il casoscoppia in parlamento, dove l’opposizione chiede un’informativa urgente sulla questione al governo, che aveva smentito che i sette italiani vittime dello spyware diffuso via WhatsApp fossero stati sottoposti "al controllo dell’intelligence, e quindi dell’esecutivo". LE DENUNCELuca Casarini, capomissione e tra i fondatori dell’Ong Mediterranea Saving Humans, che mercoledì ha ricevuto sul suo cellulare una comunicazione ufficiale da Meta, società che gestisce il servizio WhatsApp, con cui è stato informato che il suo device è stato "violato da una operazione di spyware ad alto livello, attraverso l’uso di un software definito tra i più sofisticati al mondo" annuncia che presenterà un esposto alla magistratura.