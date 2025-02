Lortica.it - Giorgio Vasari e la nuova concezione dell’artista

Nel Medioevo la cultura era associata principalmente a poeti, scrittori e storici. Con, invece, si afferma l’idea che anche chi crea opere con le proprie mani—pittori, scultori e vasai—debba essere considerato parte del mondo culturale. Queste arti, infatti, non si limitano a un mero lavoro manuale, ma derivano da studio, elaborazione mentale e una solida cultura generale, oltre che da capacità innate.Lo stessoricorda come il suo prozio, Luca Signorelli, già nel XV secolo avesse iniziato a sviluppare un concetto di prospettiva che superava la rappresentazione piatta tipica della pittura fiamminga.Lavorando con le mani, sia nella preparazione delle tele e dei colori che nella realizzazione degli affreschi,era costantemente a contatto con materiali e sostanze che gli provocavano fastidi fisici, come epistassi e pruriti continui.