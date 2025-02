Udine20.it - Giorgia: la stella della musica italiana in concerto 21 luglio a Villa Manin

Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra, tv e cinema,si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili. L’artista, in gara al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”, quest’estate tornerà live in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, brano iconico con cui nel 1995 vinse proprio il Festival. A grande richiesta, alle date già annunciate del “Come saprei live 2025” si aggiunge oggi un unico imperdibilein Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 21nella splendidadi Codroipo (UD). I biglietti per il(inizio alle 21.30), organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.