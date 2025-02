Lapresse.it - Giorgetti: “Il mercato delle criptovalute è una minaccia insidiosa”

Pe il ministro dell’Economia Ginacarloilè “una tra le minacce più insidiose e pervasive“, in rapida espansione “grazie alla sempre maggiore interconnessione tra il mondo finanziario e quello digitale che ha attratto da subito gli appetiti della criminalità”.Intervenendo all’inaugurazione della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia (Roma),ricorda che “le tecnologie digitali hanno reso tutto più fruibile, più veloce, accrescendo la domanda per una nuova finanza digitale. Dobbiamo essere consapevoli che se questa domanda non viene soddisfatta dalle istituzioni ufficiali, è inevitabile che venga intercettata da organizzazioni criminali“.“I bitcoin e le altrerappresentano la nuova frontiera della tecnologia informatica applicata all’economia e alla finanza – osserva ancora– si tratta di strumenti che offrono grandi opportunità ma dobbiamo avere ben chiaro che presentano anche un alto rischio per l’estrema volatilità e decentralizzazione che li caratterizzano.