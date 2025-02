Terzotemponapoli.com - Giordano: “Tre punti di vantaggio sono la sintesi di un ottimo lavoro”

Antonio, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Marte. Il giornalista ha concentrato il focus ha parlato del campionato della squadra di Conte. Un’opinione anche sulle parole di Manna in conferenza. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista della Rosea.: “E’ un campionato equilibrato”Così il giornalista: “E’ un campionato equilibrato che il Napoli sta meritando di guidare, lo dice la classifica del resto. Con la Fiorentina la squadra di Conte ha passeggiato, invece l’Inter ha subito tre gol e una sconfitta netta. Questi trediladi unsvolto da tutti, da Conte, dai calciatori e dalla società. E’ chiaro che il ricordo più fresco è legato al mercato, deludente. E speriamo che non si alimentino rimpianti per questo.