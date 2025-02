Quifinanza.it - Gianluca Grimaldi, il piano zero emissioni entro il 2050

Leggi su Quifinanza.it

Una storica impresa di famiglia che coniuga l’amore per il mare con il rispetto dell’ambiente tramite l’impiego delle migliori pratiche e di tecnologie all’avanguardia.Si tratta del Gruppo, creatura degli storici fondatori, i fratelli: Luigi, Mario, Ugo, Aldo e Guido, nipoti dello zio Achille Lauro. La compagnia oggi è guidata dagli eredi di Guido: Emanuele, l’amministratore delegato, e, il presidente.ObiettivoilDopo avere conquistato i mari,Group SpA punta ora a renderli più puliti: l’obiettivoilè quello della decarbonizzazione completa, ovvero quello di avere una flotta di navi a.Il fine ambizioso, da realizzarsila prossima generazione, prevede l’adozione di una serie di più piccoli step intermedi, tutti volti alla razionalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, a partire dall’utilizzo di carburanti con minoridi carbonio e altri particolati, il tutto ricordando che allo stato attuale l’energia elettrica, da sola, non è un propellente sufficiente da utilizzare per la navigazione di scafi imponenti che coprono lunghi itinerari.