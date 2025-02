Ilrestodelcarlino.it - Già venduti 1.509 biglietti per Reggio

Sono arrivati a quota 1.509 iacquistati dai tifosi del Cesena che domenica a partire dale 15 assisteranno al match in trasferta del Cesena impegnato nel derby con la Reggiana. Per mettere le mani su un tagliando ci sono ancora due giorni di tempo, visto che la prevendita terminerà domani alle 19. Isono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che presso i punti vendita abilitati al prezzo unico di 20 euro (esclusi i diritti di prevendita). E’ possibile acquistare i tagliandi anche presso il Coordinamento Club Cesena in Via Veneto 19 e aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.