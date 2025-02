Anteprima24.it - Gesesa, lunedì erogazione irregolare: le zone interessate

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di.Comunichiamo che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica saremo costretti a sospendere l’idrica10 Febbraio dalle ore 14.00 alle ore 15.30, nelle seguenti strade: via Giuseppe Pasquali, via Ennio Goduti, via Michele Mattei, via Pasquale Capilongo, via Franco Pepicelli, via Ottavio Bilotta, piazza Dogana, parte di corso Giuseppe Garibaldi dal civ. 196 al civ. 206.L'articolo: leproviene da Anteprima24.it.