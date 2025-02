Lanazione.it - Gesam Gas & Luce: "Crescere con la comunità e investire nel futuro"

"Per un’azienda comeGas, il rapporto con i bambini e i ragazzi del territorio è fondamentale. Per questo da subito l’iniziativa de La Nazione è apparsa in linea con i nostri valori". Con queste parole Daniele Sopranzi, direttore commercialeGas, l’azienda che fornisce energia elettrica, gas e prodotti ad alta efficienza, commenta la presenza dia fianco de La Nazione per l’iniziativa Cronisti in Classe 2025. "insieme allelocali – aggiunge ancora Sopranzi – significanel, educando e sensibilizzando le nuove generazioni a temi importanti come l’energia sostenibile e l’innovazione". D’altronde,rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per la provincia di Lucca, dove tutto nasce nella prima metà degli anni Settanta.