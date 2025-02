Ilfattoquotidiano.it - Germania, avanzo commerciale record nei confronti degli Usa nel 2024 (70 miliardi). Aspettando i dazi

Mentre Donald Trump impone o minacciaa mezzo mondo, Europa inclusa, dallaviene diffuso un dato che non farà che alimentare la “furia” del nuovo presidente. L’tedesco con gli Stati Uniti è salito, nel, a 70di euro (quasi 73di dollari), con un incremento del 10% rispetto al 2023 e sul massimo di sempre. Il dato è frutto sia di un aumento delle esportazioni di made in Germany verso gli Usa, sia di un calo delle importazioni tedesche dagli Stati Uniti, in parte conseguenza della fase di debolezza economica che sta attraversando il paese. Ludovic Subran, capo economista di Allianz , ha scritto in una nota che “lasarebbe in prima linea in uno scenario di guerratotale, con il rischio di un terzo anno consecutivo di recessione”.