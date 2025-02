Amica.it - George Clooney e il debutto a Broadway: «Sì, sono nervoso»

Anche i veterani soffrono di ansia da palcoscenico, e poco importa se si hanno alle spalle decenni di carriera:è sempre, e persino un divo super professionista comeha ammesso di sentirsiper l’imminentea teatro.torna a teatro dopo 40 anniL’attore premio Oscar e regista 63enne porterà sul palco Good Night, and Good Luck, adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.Il film nel 2006 fu candidato a sei premi Oscar e a quattro Golden Globe, e pur non ottenendo statuette consacròcome regista di talento, oltre che attore. Adesso la rivisitazione teatrale, a quatto decenni dall’ultima volta in cui si è esibito in uno spettacolo dal vivo, nel 1986.