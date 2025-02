Genocidio in Palestina

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A Gaza c’è la tregua, ma le stragi sono già avvenute. Che fine ha fatto la Corte Internazionale di Giustizia che doveva giudicare Israele per?Elisa Zarrovia emailGentile lettrice, la Corte dell’Onu, su denuncia del Sudafrica, ha ritenuto “plausibile” l’accusa di unin corso non dal 7 ottobre 2023 ma dalla nascita dello Stato d’Israele, che fu creato nel 1948 su un progetto detto sionismo. La causa impiegherà anni. Ma che si tratti dinon c’è dubbio nella coscienza dei popoli, inclusi i tanti ebrei che hanno un’alta rettitudine morale. Potrei citare centinaia di ebrei che denunciano il, come per esempio lo storico israeliano Ilan Pappè, autore del libro La pulizia etnica della, o il filosofo e linguista ebreo americano Noam Chomsky o lo storico ebreo americano Norman Finkelstein, autore del bestseller L’industria dell’olocausto, o lo scienziato ebreo Albert Einstein e la scrittrice ebrea Hanna Arendt, che scrissero una lettera al New York Times nel 1948 accusando il neonato regime sionista di usare “metodi e ideologie ispirate al nazismo”, o potrei citare i 327 ebrei americani discendenti di vittime del nazismo che il 14 Agosto 2014 pubblicarono una lettera sul New York Times per denunciare “ildei palestinesi”.