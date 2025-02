Ilrestodelcarlino.it - Generazioni in campo: "Uno sguardo giovane . Serve la stessa passione che hanno gli agricoltori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coldiretti, tradizione ed innovazione per un futurodell’agricoltura. C’era una volta il contadino, immaginato come mestiere di scarso valore, un po’ ai margini della società, con limitate capacità intellettive, capace solo nei lavori manuali più semplici. Immaginazione appunto! Da sempre il lavoro agricolo mette in relazione conoscenze e capacità di di lavoro, anche manuale, anche pesante in certi frangenti, ma oggi sempre più con aspetti tecnologici e professionali di alto livello. Un’attività che pur nelle difficoltà economiche di questi anni, è tra le più innovative ed aperte ai nuovi strumenti informatici e tecnologici, un settore che intreccia la tradizione e l’innovazione per dare frutto, produrre alimenti, cibo, quindi sostentamento quotidiano a tutti. Crediamo fermamente che l’agricoltura sia un mestiere anche per giovani, che lavorare con gli elementi naturali a stretto contatto con l’ambiente sia una straordinaria occasione per confrontarsi giorno per giorno con le proprie capacità.