Gaza Trump pensa al futuro saltando il presente? L’analisi di Dentice

Leggi su Formiche.net

Il recente annuncio sul cosiddetto “pianoper”rappresenta più di una semplice esternazione? Qual è l’obiettivo programmatico? Come ogni sette del mese dal sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 – quello che ha dato il via alla violenta reazione israeliane e all’attuale stagione di guerra e destabilizzazione regionale – Formiche.net fa il punto della situazione con Giuseppe, analista nell’Osservatorio Mediterraneo (OsMed) dell’Istituto per gli Studi Politici S. Pio V. Ci eravamo lasciati lo scorso mese in attesa di Donald, entrato nello Studio Ovale il 20 gennaio e nel giro di pochi giorni già protagonista del vortice mediorientale prodotto dall’annuncio di trasformare l’enclave palestinese in una “Riviera del Medio Oriente”, secondo un piano ormai noto che prevede la deportazione degli abitanti locali.