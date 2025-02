Cultweb.it - Gaza, il piano di Donald Trump continua a far discutere, ma di cosa si tratta? Ecco quello che dobbiamo sapere

Nelle ultime ore sono tante le reazioni internazionali alproposto dal presidente degli Stati Uniti,, per gestire la situazione nella Striscia di. L’iniziativa prevede lo sfollamento della popolazione palestinese in paesi confinanti come Egitto e Giordania e l’eventuale controllo americano del territorio. Sebbene il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia definito l’idea “notevole e da perseguire”, l’Unione Europea e i paesi arabi hanno espresso forte opposizione, temendo una destabilizzazione dell’intera regione. La Casa Bianca, nel tentativo di ridurre le tensioni, ha dichiarato che ilnon prevede un intervento militare statunitense né finanziamenti diretti alla ricostruzione di, ma le polemiche restano accese.Perla proposta si presenta come una soluzione definitiva al conflitto israelo-palestinese.