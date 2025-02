Lapresse.it - Gaza, Hamas annuncia nomi dei tre ostaggi da liberare sabato

Leggi su Lapresse.it

, per bocca del portavoce del suo braccio armato Abu Obeida, hato idei 3israeliani che verranno liberatinell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco, la cui applicazione è iniziata lo scorso 19 gennaio. Lo riporta Al Jazeera. I 3dadomani sono stati identificati come Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy. L’annuncio è arrivato in ritardo, visto che inizialmente era previsto che ivenissero comunicati oggi entro le 16 ora israeliana, le 15 in Italia.ha intanto accusato Israele di ritardare la consegna degli aiuti prevista dall’accordo di cessate il fuoco e ha invitato i Paesi mediatori – cioè Qatar, Egitto e Usa – a esercitare pressioni su Israele perché rispetti i suoi impegni. Secondo quanto riporta Ynet,hato di aver consegnato la lista dei 3ai mediatori e una fonte israeliana ha confermato cheha trasmesso la lista e che è “accettabile per Israele”.