Lapresse.it - Gaza: funerali di Marwan Issa, il ‘numero 3’ di Hamas

Leggi su Lapresse.it

Le Brigate Qassam nella Striscia dihanno tenuto venerdì un funerale per, il vice-capo dell’ala armata diconsiderato il3’ del gruppo palestinese, ucciso da un attacco aereo israeliano nel marzo dell’anno scorso. Le riprese video dell’Associated Press hanno mostrato grandi folle di palestinesi e combattenti armati di al-Qassam riunite nel campo profughi di Bureij, per onorare la bara di, avvolta nella bandiera palestinese. I combattenti hanno poi messo da parte i loro fucili e si sono schierati in fila per recitare la preghiera del venerdì e quella funebre., nato nel 1965, era il vice di Mohammed Deif, il misterioso leader di lunga data dell’ala militare di, anch’egli ucciso da Israele lo scorso anno.