Gaza come la Costa Azzurra”, provocazione o progetto concreto? Cosa c’è dietro le intenzioni di Trump

L’annuncio arriva durante la conferenza stampa con Benjamin Netanyahu, primo leader straniero che il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto in questo suo secondo mandato.“la”,c’èledi(ANSA FOTO) – notizie.comIl “piano di pace” per la Striscia dirichiama un concetto, per così dire, alla Dubai. Vale a dire: prendere in uso la zona,fosse una sorta di protettorato, per costruirvi grattacieli e alberghi di lusso. Dove ora ci sono le rovine delle case dei palestinesi, bombardate e rase al suolo,vorrebbe inaugurare un resort per super-ricchi.Unaalla manieraiana? Una boutade che si sgonfierà presto? I fatti sembrano andare in direzione opposta. D’altra parte, il presidente degli Stati Uniti non ha perso tempo a dare seguito alle sue ordinanze esecutive, firmate a partire da pochi minuti dopo il suo insediamento.