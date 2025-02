Juventusnews24.com - Gatti Juve, straordinari anche a Como: il bianconero è il miglior difensore della Serie A in quella statistica. I dettagli

di RedazionentusNews24, nessuno come lui inA. Il dato sulla percentuale di passaggi riusciti per ilI due difensori che vantano la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo campionato vestono entrambi la magliantus: Federico(95.6%, 1108/1159) e l’infortunato Pierre Kalulu (94.3%, 1425/1512), tra i pari ruolo che ne hanno tentati almeno 900. Il francese sarà assente aper infortunio, mentreguiderà la difesa al fianco di Renato Veiga.QUOTEè per lantus di Thiago Motta una gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.