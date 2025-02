Ilfattoquotidiano.it - Gas ancora in rialzo (56 euro al megawatt/ora). Scorte europee al 50%, 15 punti in meno di un anno fa

Inesorabili, le quotazioni del gas proseguono la corsa. Le contrattazionipee si sono chiuse oggi a pocodi 56alora, massimo dall’ottobre 2023, con undel 2,2%. I fattori che spingono i prezzi sono le temperature rigide registrate in parte dell’pa e, al solito, la discesa delle riserve. Le, inpa, sono ora in media al 50%, di questi tempi, nel 2024 erano a quasi il 65%. Ciò non significa che resteremo senza gas ma che, nei prossimi mesi, i paesi dovrtronare sul mercato in modo più importante, aumentando la domanda oltre il previsto. Le riserve italiane restano sopra la media, i depositi sono pieni al 61%, poco sopra ad unfa. Quelle tedesche sono appena sopra il 51% (erano al 71% unfa), in Olanda e in Belgio sono scese al 34% e al 37%.