Gakpo Gold dà avanti sette di fila ad Anfield con EFL Cup Aprir

2025-02-06 23:05:00 Breaking news:Codyè diventato il capocannoniere della Coppa EFL di questa stagione con il gol di apertura contro il Tottenham adper disegnare a livello di Liverpool nella seconda semifinale della competizione di questa stagione.L’attaccante olandeseha incontrato la consegna di Mohamed Salah all’interno della scatola, sparando in primo luogo per fare il punteggio 1-1 in aggregato dopo 34 minuti ad.“Questo è un peccato per gli Spurs mentre stavano cercando di uscire”, ha detto l’ex attaccante dell’Aston Villa e Inghilterra Dion Dublino dopo che la visita del centrocampista Yves Bissouma è stata espropriata.“Ma il pericolo non viene affrontato e Codylo allaccia con il suo stivale destro – una buona finitura.”livella la cravatta! Diventa il capocannoniere della Coppa Carabao di quest’anno pic.