Gaia | dopo il tormentone estivo eccola nuovamente sul palco dell’Ariston

Gozzi, in arte conosciuta solo come, è nata il 29 settembre 1997 a Guastalla. Nel 2016, ella aveva partecipato ad X-Factor classificandosi seconda, ma la sua carriera da cantante è veramente sbocciatala vittoria della 19esima edizione del talent show “Amici”.Infatti, da quel momento in poi ha avuto numerosissime collaborazioni con autori come Madame, Francesca Michielin, Gemitaiz, Elisa ed Ernia.Nel 2021, ha partecipato per la prima volta in assoluto a Sanremo portando “Cuore Amaro” e classificandosi al 19° posto.Ciò nonostante, nel 2024 è tornata sulin occasione della serata cover.Ad oggi, nel mese di febbraio parteciperà a Sanremo con la canzone “Chiamo Io Chiami Tu”. Di cosa parla?ha spiegato che è un brano che narra la poetica dell’indecisione poiché “ci ritroviamo ad essere schiavi dei nostri pensieri, siamo poco legati al nostro istinto.