Gaeta si masturba vicino alla Basilica di San Francesco | denunciato

, 7 febbraio 2025 – La Polizia di Stato dihaun uomo, di origini moldave, in quanto presunto responsabile di atti osceni in luogo pubblico.L’uomo è stato rintracciato dvolante di zona, prontamente intervenuta, in quanto una donna aveva chiamato le forze dell’ordine perché mentre stava salendo le scale delladi San, aveva notato un uomo intento arsi, il tutto in pieno giorno e in un luogo solitamente molto frequentato. Dopo qualche minuto il soggetto veniva rintracciato dai poliziotti in una via limitrofa e immediatamente fermato.Dagli accertamenti effettuati e dal riscontro ottenuto a seguito della denuncia presentata ddonna, è emerso che l’uomo molto probabilmente era lo stesso ad aver compiuto gli stessi atti, un mese prima, nei pressi della “Casetta di Babbo Natale” dove si svolgono attività ludiche per i bambini.