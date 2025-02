Furto in pieno giorno fuori dallo studio dentistico | Aiutatemi a trovare il responsabile e non acquistate quel materiale

Leggi su Bergamonews.it

Villa d’Almè. Senza curarsi troppo dell’orario, le 12.38 di giovedì 6 febbraio, e nemmeno della zona ad alto passaggio di persone e mezzi, si è avvicinato a un’auto posteggiata nel parcheggio privato delloDott. Elsido, in via Roma 31 a Villa d’Almè, ha sfondato il finestrino posteriore e si è portato via un paio di borsoni contenentiprofessionale del valore di decine di migliaia di euro che si trovavano nel bagagliaio.Per tempistiche e modalità lascia tutto lascia pensare a un colpo ben ideato e non solo frutto dell’occasione: il personale era da poco uscito per la pausa pranzo e la macchina presa di mira propriola del direttore sanitario dello.Ilè stato ripreso da una telecamera di sorveglianza installata nella sala d’attesa, ma che nel suo campo visivo include anche una porzione di parcheggio: dalle immagini si vede chiaramente un uomo, scarpe da ginnastica, pantaloni e giacca scura, guanti e volto scoperto, allontanarsi a passo sostenuto dalla vettura appena saccheggiata in direzione del cimitero di Villa d’Almè, mentre stringe tra le mani e si carica in spalla le borse rubate.