Furto di energia elettrica, arrestato titolare ristorante

Tempo di lettura: < 1 minutoA Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli in diversi esercizi commerciali insieme a personale specializzato della società “E-Distribuzione”.perdiildi undi via Campi Flegrei. I miitari hanno accertato come ilsia avvenuto mediante l’allaccio abusivo alla rete pubblica, per un danno complessivo stimato di circa 22mila euro.L'articolodiproviene da Anteprima24.it.